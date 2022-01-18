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В Кемерове будут судить наркодилеров, пытавшихся сбыть крупную партию галлюциногенных грибов

Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Кемерово завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей 39 и 40 лет, один из которых ранее уже был судим.

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