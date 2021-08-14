100-летие со дня рождения начальника Гражданской обороны СССР Александра Алтунина отметили в Смоленской области (видео)

11 и 13 августа в городе Ярцево Смоленской области и на Московском Новодевичьем кладбище прошли торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, второго начальника Гражданской обороны СССР генерала армии Александра Терентьевича Алтунина.
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