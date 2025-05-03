Американист: Трамп словами о выборах в 2028 году отвлекает внимание от проблем

Президент США Дональд Трамп словами о возможном участии в выборах 2028 года отвлекает оппонентов от реальных проблем в администрации, считает политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
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