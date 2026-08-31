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Газета.ру

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Марочко: ВСУ начали бить ракетами из Франции и Британии из-за провалов на фронте

Марочко: ВСУ начали бить ракетами из Франции и Британии из-за провалов на фронте

Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось прибегнуть к ударам с использованием крылатых ракет, поставляемых из Франции и Соединенного королевства, в связи с провалами на фронте в Донбассе.

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