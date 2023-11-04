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Машины скорой для ВСУ застряли на границе: почему поляки не пропускают транспорт

Машины скорой для ВСУ застряли на границе: почему поляки не пропускают транспорт

Машины скорой для ВСУ застряли на границе: почему поляки не пропускают транспорт Евгения КомароваСитуация на польско-украинской границе вызывает огорчение и раздражение среди украинских волонтеров и гуманитарных организаций, которые стараются помочь стране.

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