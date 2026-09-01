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В Telegram появился встроенный криптокошелек

В Telegram появился встроенный криптокошелек

В Telegram начался запуск встроенного криптокошелька Gram Wallet. Пока он доступен ограниченной группе пользователей, а в течение ближайших двух недель доступ планируют постепенно открыть для аудитории мессенджера более чем в 1 млрд человек.

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