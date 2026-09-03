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Силы ПВО сбили ещё десять летевших на Москву БПЛА ВСУ

Силы ПВО сбили ещё десять летевших на Москву БПЛА ВСУ

Силы ПВО сбили ещё десять украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

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