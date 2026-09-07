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Газета.ру

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Сенатор Пушков: в поражении партии Мерца на выборах виновата не Россия

Сенатор Пушков: в поражении партии Мерца на выборах виновата не Россия

Канцлер Германии Фридрих Мерц, заявляя о «радости» России от победы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в парламент Саксонии-Анхальт, говорит неправду, и автором своего поражения на выборах является он сам.

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