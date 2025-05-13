Владимир Путин проведет переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом

Лидеры обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, ожидается, что лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, заявили в пресс-службе Кремля.