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Петербургский дневник

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Владимир Путин проведет переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом

Владимир Путин проведет переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом

Лидеры обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, ожидается, что лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, заявили в пресс-службе Кремля.

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