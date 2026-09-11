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Трихолог Галлямова назвала процедуры, которые сохранят здоровье волос после 45

Трихолог Галлямова назвала процедуры, которые сохранят здоровье волос после 45

С возрастом волосы у женщин могут начать меняться: становятся тоньше, реже и суше. Многие винят в этом седину и гормоны, но немало зависит и от того, как мы моем, сушим и укладываем волосы каждый день.

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