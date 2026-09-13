Казбек Золоев: Россия добьется лицензий на Олимпиаду 2028

Казбек Золоев, тренер женской сборной России по тяжелой атлетике, заявил, что команда стремится завоевать лицензии на Олимпиаду 2028.
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