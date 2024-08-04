Востоковед высказался о цели готовящегося удара Ирана по Израилю

Востоковед Тарасов: готовящийся удар Ирана по Израилю будет демонстративным Готовящийся удар Ирана по Израилю будет демонстративным, уверен политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.