Воспитательные меры

Мужские забавыВоспитательные меры Несколько лет назад я работал бригадиром на стройке. Не сказать, что я был строгим начальником, но порядок любил.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlex НемоДебил! А то что от такого обилия кислода люди могли попросту сгореть он видимо не посчитал нужным подумать. Спецовки пропитанные маслом, достаточно просто горячему пеплу было упасть на любую и произошел бы не просто пожар, а то из-за чего в штатах да и в союзе погибли космонавты на тренировках.Комментировать
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