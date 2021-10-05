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Воспитательные меры

Воспитательные меры

Несколько лет назад я работал бригадиром на стройке. Не сказать, что я был строгим начальником, но порядок любил.

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Alex Немо
Дебил! А то что от такого обилия кислода люди могли попросту сгореть он видимо не посчитал нужным подумать. Спецовки пропитанные маслом, достаточно просто горячему пеплу было упасть на любую и произошел бы не просто пожар, а то из-за чего в штатах да и в союзе погибли космонавты на тренировках.

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