Четырехлетняя россиянка вышла ночью на 20-градусный мороз и насмерть замерзла

В Бурятии 4-летняя девочка ушла из дома ночью в 20-градусный мороз и насмерть замерзла В одном из сел Бурятии В Бурятии 4-летняя девочка ушла из дома ночью в 20-градусный мороз и насмерть замерзла В одном из сел Бурятии четырехлетняя девочка насмерть замерзла во дворе дома в 20-градусный мороз.