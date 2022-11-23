Четырехлетняя россиянка вышла ночью на 20-градусный мороз и насмерть замерзла

В Бурятии 4-летняя девочка ушла из дома ночью в 20-градусный мороз и насмерть замерзла В одном из сел Бурятии В Бурятии 4-летняя девочка ушла из дома ночью в 20-градусный мороз и насмерть замерзла В одном из сел Бурятии четырехлетняя девочка насмерть замерзла во дворе дома в 20-градусный мороз.
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