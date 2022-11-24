Загадай желание на ВДНХ: где на Выставке можно отправить письмо Деду Морозу

Главная выставка страны приглашает написать свои пожелания и отправить письмо Деду Морозу. В новом зимнем сезоне почтовые ящики появятся в десяти локациях Выставки.
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