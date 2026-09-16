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Москвичам пообещали бабье лето до конца недели

Москвичам пообещали бабье лето до конца недели

В Москве до 20–21 сентября сохранится теплая погода, присущая бабьему лету. Об этом в разговоре с «МК» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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