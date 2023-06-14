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Захарова назвала "тявканьем" выпада Запада в сторону России

Захарова назвала "тявканьем" выпада Запада в сторону России

РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) 14 июня глава национальной системы платежных карт Владимир Комлев подтвердил, что карточки "Мир" вскоре начнут принимать и на кубинских курортах.

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