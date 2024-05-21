«20-летних я уже не потяну»: о какой женщине мечтает Николай Басков

Николай Басков заявил, что не собирается больше связывать себя узами брака. О какой женщине мечтает артист? И правда, что он стал заглядываться на дам в возрасте? За что на Баскова обижаются друзья? И как певец спас брак актрисы Олеси Судзиловской? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».