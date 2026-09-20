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Из чего состоит домашняя пыль и почему вредно долго ее не протирать? 🧹 Что в составе пыли? Домашняя пыль состоит не только из бактерий, пыльцы растений, но и из токсинов и тяжелых металлов, которые опасны для здоровья человека, рассказала агентству «Прайм» основатель франшизы премиального клининга Елена Гершензон.

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