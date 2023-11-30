Помощник Киссинджера назвал его смерть потерей знакового дипломата

Игорь Максаков

Ну и что он за свою жизнь надипломатил???? Вся его жизнь прошла в служение США, которые несли всему миру на Земле смерть, разруху и геноцид. Даже перечислять не буду где янки срали на всех! Ничего положительного в его жизни не видно. Как было противостояние между США и СССР, между США и Россией, так оно и продолжается, а вот дело Ленина живёт в сердцах миллионов людей в странах бывшего СССР. Говорили, что покончим с коммунизмом в России и будет вам счастье, ну и что, насадили ворьё куда не поподя, даже некоторые наши господа две зарплаты получают, и здесь не меренную, и от от Запада, даже из МВФ. А народ пенсионеры России последний хрен доедают без соли. А вы про Киссинджера тут песни распеваете.