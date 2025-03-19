Орловцам рассказали, как можно заключить договор на ТО газового оборудования

«Газпром межрегионгаз Орел разъясняет»: как и где можно заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования?«Газпром межрегионгаз Орел разъясняет»: как и где можно заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования? Для удобства абонентов орловские газовые компании предусмотрели несколько способов заключения договора на ТО ВДГО/ВКГО.