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Орловские новости

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Орловцам рассказали, как можно заключить договор на ТО газового оборудования

Орловцам рассказали, как можно заключить договор на ТО газового оборудования

«Газпром межрегионгаз Орел разъясняет»: как и где можно заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования?«Газпром межрегионгаз Орел разъясняет»: как и где можно заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования? Для удобства абонентов орловские газовые компании предусмотрели несколько способов заключения договора на ТО ВДГО/ВКГО.

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