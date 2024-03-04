Вучич заявил, что нельзя исключать отправку западных войск на Украину

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на заседании Сербской прогрессивной партии, заявил, что в нынешней ситуации в мире нельзя исключать отправку Западом своих военнослужащих в зону украинского конфликта.
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