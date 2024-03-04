Страна и люди
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Страна и люди

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Вучич заявил, что нельзя исключать отправку западных войск на Украину

Вучич заявил, что нельзя исключать отправку западных войск на Украину

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на заседании Сербской прогрессивной партии, заявил, что в нынешней ситуации в мире нельзя исключать отправку Западом своих военнослужащих в зону украинского конфликта.

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