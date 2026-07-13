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Чемпионка мира Кутергина о возвращении флага в настольном теннисе: «Новость «до мурашек». Флаг и гимн твоей страны – это очень большая мотивация»

Чемпионка мира по настольному теннису 1975 года Татьяна Кутергина высказалась о возвращении флага и гимна российским спортсменам.

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