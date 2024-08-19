Тайные связи и двойное гражданство: что скрывает жена Тимура Иванова?

ТГ

Татьяна Гусева

Тимуру Иванову впору стреляться, потому что он изгадил всё: и понятие об офицерской чести, и совесть руководителя, и стал просто вором. А он адвокатов нанимает! С чего он решил, что он был прав, беря заоблачные взятки? Почему решил, что тут себя надо защищать, когда не осталось ни стыда, ни совести?! Таких близко к армии нельзя подпускать!