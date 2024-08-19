Тимур Иванов и его очаровательная супруга Светлана Захарова — пара, которая могла бы затмить даже самые громкие голливудские драмы.
Тайные связи и двойное гражданство: что скрывает жена Тимура Иванова?
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vagas Karlito
Не изведанные стороны капитализма! Сюрпризов много! Только успевай реагировать!
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15 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Тимуру Иванову впору стреляться, потому что он изгадил всё: и понятие об офицерской чести, и совесть руководителя, и стал просто вором. А он адвокатов нанимает! С чего он решил, что он был прав, беря заоблачные взятки? Почему решил, что тут себя надо защищать, когда не осталось ни стыда, ни совести?! Таких близко к армии нельзя подпускать!
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15 час.
Игорь Михайлович
так у нас половина ГД являются агентами влияния. не зря же они при обсуждении новой Конституции утилизировали предложение о запрете чиновникам и депутатам иметь недвижимость за рубежом ))
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3 час.
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