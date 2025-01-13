Илья Ковальчук призвал Овечкина не думать о рекорде Гретцки

А «просто кайфовать» Двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук выразил уверенность, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в НХЛ, и отметил, что неважно, когда это произойдет.