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Больничный «минималка» в 2027-м: от 933 до 1033 рублей за день — что ждёт россиян?

Представьте: вы простудились, лежите с температурой, а в голове только одна мысль — сколько же я потеряю за эти дни? К сожалению, для многих россиян этот вопрос становится реальностью, особенно когда речь идёт о минимальных выплатах по больничным листам.

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