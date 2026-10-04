Больничный «минималка» в 2027-м: от 933 до 1033 рублей за день — что ждёт россиян?

Представьте: вы простудились, лежите с температурой, а в голове только одна мысль — сколько же я потеряю за эти дни? К сожалению, для многих россиян этот вопрос становится реальностью, особенно когда речь идёт о минимальных выплатах по больничным листам.
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