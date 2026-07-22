Ликвидация 38-ми украинских инженеров-ракетчиков свидетельствует о профессионализме разведки РФ – Генерал ВСУ

Российские спецслужбы, используя свою агентуру, проводят эффективные операции на территории Украины. Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-закомадующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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