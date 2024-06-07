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В ЮАР отец и сын создали и испытали самый быстрый в мире дрон

В ЮАР отец и сын создали и испытали самый быстрый в мире дрон

Самый быстрый дрон в мире сконструировали и испытали в ЮАР.Издание UPI сообщает, что Майк Белл и его сын Люк из Западного Кейпа создали беспилотный летательный аппарат, который может разогнаться до скорости 804 километров в час.

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