В ЮАР отец и сын создали и испытали самый быстрый в мире дрон

Самый быстрый дрон в мире сконструировали и испытали в ЮАР.Издание UPI сообщает, что Майк Белл и его сын Люк из Западного Кейпа создали беспилотный летательный аппарат, который может разогнаться до скорости 804 километров в час.
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