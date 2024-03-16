О представлении в налоговый орган сведений, установленных законодательством, организациями и ИП.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Бобруйску напоминает, что:1) в соответствии с пунктом 18 статьи 232 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) организации или индивидуальные предприниматели обязаны представлять в налоговые органы копии следующих документов:-акт приемки-передачис приложением договора фин .