Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки газа и нефти

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком выразил благодарность российской стороне за бесперебойные поставки газа и нефти в Венгрию.
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