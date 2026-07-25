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Царьград

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В 74 года найден мертвым в своем доме: умер создатель «Маски» Чак Рассел

В 74 года найден мертвым в своем доме: умер создатель «Маски» Чак Рассел

Подаривший миру культовую комедию «Маска» с Джимом Керри и боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером американский режиссер Чак Рассел ушел из жизни в возрасте 74 лет.

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