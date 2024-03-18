76% респондентов поддерживают идею отмены обязательного ЕГЭ

43% считают сложной подготовку к ЕГЭ и необъективными его результаты, 21% уверены, что такой формат мешает раскрыть творческий потенциал ребенка, а 12% полагают, что ЕГЭ негативно влияет на уровень успеваемости.
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