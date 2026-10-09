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Царьград

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Забой скота, отравленные вакцины. Биологическое оружие уже бьёт по России?

Забой скота, отравленные вакцины. Биологическое оружие уже бьёт по России?

Забой скота в Сибири и гибель собак после вакцинации породили вопросы о возможных диверсиях. Может ли биологическое оружие уже бить по России? Политолог Сергей Маркелов допускает такую возможность.

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