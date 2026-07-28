Сенсационное шокирующее пророчество от Высших сил! Как спастись? Предсказание Татьяны Тэрссы Предостережение, полученное из глубин астрального мира, из анналов хроник Акаши, связанных с древним местом силы, содержит информацию о событиях, ожидающих нас после завершения сентябрьского коридора затмений 2025 года.