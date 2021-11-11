Между нами, кавказцами…

В общем-то вполне заурядное избиение россиянами из Закавказья россиянина в Новой Москве неожиданно стало причиной горячего спора в социальных сетях между главным редактором МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.