Газета Труд

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  • владимир Сырников
    Хоть говорят, что интернет большая помойка, но телевидение (за редким исключением) это громадная помойка, где насажда...Телеящик сдает по...

Между нами, кавказцами…

Между нами, кавказцами…

В общем-то вполне заурядное избиение россиянами из Закавказья россиянина в Новой Москве неожиданно стало причиной горячего спора в социальных сетях между главным редактором МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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