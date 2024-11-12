Мерц пообещал выставить Москве ультиматум по СВО в случае своего избрания

Потенциальный преемник Олафа Шольца угрожает России ударами по её территории.Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц объявил о намерении выдвинуть России 24-часовой ультиматум с требованием прекращения боевых действий на Украине.