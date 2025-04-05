Магнитная буря накрыла Землю из-за солнечного ветра скоростью 800 км/ч

Землю 5 апреля накрыла магнитная буря выше слабого уровня в диапазоне G1-G2, возмущения геомагнитного поля составили 5,67 единиц, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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