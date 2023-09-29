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В Москве вскрыт очередной канал нелегальной миграции: среди задержанных – сотрудники полиции

В Москве вскрыт очередной канал нелегальной миграции: среди задержанных – сотрудники полиции

В Москве пресечена деятельность по организации незаконной миграции. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, установлено четыре фигуранта, причастных к совершению преступления: двое сотрудников.

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