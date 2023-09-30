Вызов на шум обернулся покушением на убийство - сотрудник ППСМ о случаях на службе.

Вандалы портят имущество, драка, во дворе поздно ночью распивают спиртные напитки и вследствие чего распевают далеко не серенады, у соседей подозрительное поведение или же найдено тело без признаков жизни.
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