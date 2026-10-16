HOW-TO: Using Structure + Order Flow to Confirm entries E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Turttle_Trader Dear traders, In this example, price pushed into a major high / all-time-high area and printed a (rekt candle) right at the top which means the strong aggression and heavy activity came in, but price could not keep moving higher and reversed almost immediately.
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