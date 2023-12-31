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  • Виктор Максименко
    Голая вечеринка тоже успех министра культуры или артисты которые поддерживают СВО везде дискриминируют и т. д. Люди г...Любимова оценила ...
  • Вячеслав Денисов
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  • игорь petroff
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Как снизить вероятность похмелья: советы экспертов

Как снизить вероятность похмелья: советы экспертов

Перед началом праздничного застолья важно подготовить свой организм. Не опьянеть слишком быстро, а также снизить вероятность похмелья на следующий день помогут картошка, жирная рыба, зелень и орехи, съеденные за пару часов до употребления алкоголя.

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