Как снизить вероятность похмелья: советы экспертов

Перед началом праздничного застолья важно подготовить свой организм. Не опьянеть слишком быстро, а также снизить вероятность похмелья на следующий день помогут картошка, жирная рыба, зелень и орехи, съеденные за пару часов до употребления алкоголя.
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