Иракские группировки могут примкнуть к «Хезболле» против Израиля

Шиитские вооруженные группировки из «Исламского сопротивления в Ираке» заявили о своей солидарности с ливанскими шиитскими бойцами «Хезболлы».
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