The UK and Europe are losing in the Ukrainian conflict. This was stated by former British diplomat and columnist of the American edition of Responsible Statecraft Ian Proud, RIA Novosti reports.
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