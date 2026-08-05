2 комнатная квартира 46кв.м квартал Шахтерский в Макеевке - 4 700 000 руб

Продается уютная квартира с новым ремонтом ( 2026) с мебелью, техникой , бак + насос. Никто не жил , никто не прописан 2/5 , теплая , не угловая Развитая инфраструктура: рынок , конечная транспорта, парк , 2 школы, 2 детских сада.
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