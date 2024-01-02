Отечество зовет: как попасть на СВО по контракту в 2024 году, куда писать заявление и какие документы нужны Ирэн ОрлонскаяВ России наблюдается продолжающийся интерес граждан к участию во фронтовых действиях.
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