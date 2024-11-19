Российская учительница вывесила в классе флаг ЛГБТ

В Нижегородской области суд признал виновной в пропаганде символики организации ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) 57-летнюю учительницу русского языка и литературы .
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