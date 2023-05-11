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Американская пресса: В США не увидели признаков отвода сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Американская пресса: В США не увидели признаков отвода сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска

В настоящее время компетентные службы США не видят каких-либо оснований считать, что ЧВК «Вагнер» выведет своих бойцов из Артемовска (Бахмута), несмотря на соответствующие заявления куратора «оркестра» Евгения Пригожина.

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