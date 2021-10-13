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Россия направит на Кубу партию гуманитарной помощи до конца года

Россия направит на Кубу партию гуманитарной помощи до конца года

Партию гуманитарной помощи направят до конца текущего года на Кубу власти России. Об этом 13 октября сообщили в аппарате вице-премьера России Юрия Борисова.

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