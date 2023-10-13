Роскошное имущество антироссийской журналистки Евгении Альбац: таунхаус в Нью-Йорке и квартира на Тверской Евгения КомароваЕвгения Альбац*, знаменитая в узких кругах журналистка, сейчас имеющая в России статус иноагента, смогла найти своё место в Соединённых Штатах, где продолжает выражать свои взгляды и негативно комментировать российскую политику.
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