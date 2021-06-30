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Широков сравнил техкомитет РФС со "Смехопанорамой"

Широков сравнил техкомитет РФС со "Смехопанорамой"

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором оценивалась работа Станислава Черчесова во главе национальной команды на чемпионате Европы - 2020.

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